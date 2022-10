x x

OLGIATE OLONA – Delusione profonda per Danilo Tricarico, allenatore dell’Fbc Saronno che commenta la sconfitta contro il Valle Olona. “Non è il caso di discutere la tattica e la tecnica” esordisce così Danilo Tricarico sottolineando una prestazione che è stata simile “a quella contro la Solese”.

Oggi non siamo stati una squadra” ed è tempo di assumersi le proprie responsabilità indicano la preoccupazione dell’allenatore che aveva parlato di una svolta vicina.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro della domenica pomeriggio. E l‘intervista all’allenatore del Valle Olona, Massimo Rovellini.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

23102022