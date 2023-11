Calcio Eccellenza, Fbc Saronno-Verbano Calcio l’intervista a Tricarico: “Mi sono divertito!”

GALLARATE- Nella 10′ giornata del campionato di Eccellenza, il Saronno supera il Verbano Calcio per 2 a 0, a Gallarate, grazie alle reti di Proserpio e Sala nel primo tempo. Dominio totale dei ragazzi di Tricarico che segnano nei primi 45′ e gestiscono nel secondo tempo.

A fine partita si è espresso ai nostri microfoni proprio l’allenatore della formazione di Saronno, Danilo Tricarico: “Oggi i ragazzi hanno fatto un primo tempo veramente importante, è la prima volta che dalla panchina mi sono divertito e spero sia la prima di una lunga serie. Non sarà facile e ci sono molte avversarie attrezzate, ma questa è la dimostrazione che ci siamo anche noi“.

Prosegue Tricarico: “Dobbiamo pensare al nostro cammino, poi le altre facessero quello che meglio credono, dobbiamo trovare continuità e nelle ultime 7 gare ne abbiamo persa solo una, quindi è un trend decisamente in crescita. Da oggi è giusto iniziare a pensare a Caronno, ovvero una sfida sentita e importante e queste prestazioni non possono fare altro che darci fiducia”.

Conclude così l’allenatore dell’Fbc Saronno: “Gli infortunati stanno tornando tutti in gruppo, ma comunque so di poter contare su chiunque ho in rosa”.

Fbc Saronno-Verbano 2-0

FBC SARONNO (4-1-3-2): Vinci; D’Onofrio, Rudi, Bello, Lorusso; Baldan; Proserpio, Sardo, Sassella (40’ st Martini); Sala (24’ st Di Noto), Pontiggia. A disposizione Bertolotti, Meroni, Bredice, Bruzzone, Pozzi, Citterio, Hassan. All. Tricarico.

VERBANO (3-4-1-2): Ragone; Sberna, Trozzo, Pisani; Rovedatti, Di Marco, Pasello, Cuoghi (39’ st Tomasini); Federico; Lanza (39’ st Tramutoli), Ferrari (24’ st Bamba). A disposizione Gargarella, Sordillo, Bonato, Vicini, Vaccarin, Ponti. All. Bortolato.

Arbitro: Daidone di Seregno (Rossi di Cinisello Balsamo e Mendeni di Lovere).

Marcatori: 8’ pt Proserpio (S), 21’ pt Sala (S).