CASTEGGIO- Nella giornata del turno infrasettimanale l’Fbc Casteggio accoglie sul proprio campo il Saronno, in un match giocato ad armi pari e molto equilibrato, risolto al 91′ da una prodezza di Sala che ha regalato i 3 punti agli ospiti. L’allenatore dell’Fbc Saronno, Danilo Tricarico, si è espresso così sulla partita: “Dobbiamo essere sempre equilibrati, fare i complimenti al Casteggio che ha fatto una buona gara ed è la prima volta che vinciamo una partita dove il pareggio sarebbe stato il risultato corretto. Ce la portiamo a casa, poiché molte volte siamo usciti con l’amaro in bocca convinti che avremmo meritato di vincere e così non è stato, ma i ragazzi oggi hanno fatto una grande prova di coraggio e di personalità“.

Tricarico prosegue: “Sappiamo che la classifica, a livello numerico, non ci soddisfa e vogliamo provare a risalirla, al tempo stesso sappiamo che per vincere le partite dobbiamo fare le prestazioni e non è semplice. Abbiamo dimostrato di essere squadra, ci siamo aiutati l’uno con l’altro nelle difficoltà e piano piano ne stiamo uscendo. Adesso ricarichiamo le batterie e cerchiamo domenica di proseguire questa striscia positiva“.

Casteggio-Fbc Saronno 0-1

CASTEGGIO (4-3-3): Lorenzon; Manuelli, Giudici, Di Placido, Cavallieri; Orlandini, Tahiri (30’ st Maruffi), Bargiggia (42’ st Crivelli); Bertocchi (43’ st Negri), Migliavacca, Buscaglia. A disposizione Malatesta, Cavallini, Cantiello, Burioli, Pacco, Dragoni. All. Pagano.

FBC SARONNO (4-1-3-2): Vinci; Rudi, Bello, Lofoco, Lorusso (48’ st Bruzzone); Baldan; Proserpio, Di Noto, Sassella (42’ st Martini); Pontiggia (36’ st Sardo), Citterio (13’ st Sala). A disposizione Bertolotti, Meroni, Bredice, Pozzi, Hassan. All. Tricarico.

Arbitro: Mainini di Busto Arsizio (Ardesi di Brescia e Arrigoni di Brescia).

Marcatore: 45’ st Sala (S).