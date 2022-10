x x

LAZZATE – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Lazzate.

Grazie ad un accordo stretto tra Comune di Lazzate, Gruppo Anziani Lazzate (Gal) e Avis Lazzate, la campagna vaccinale contro l’influenza è partita nella giornata di ieri nei locali della sede del Centro Anziani di Largo Liberazione 1.

Dopo l’esperienza positiva dell’anno scorso, i medici di famiglia lazzatesi hanno chiesto di poter usufruire della sede che ospita il Centro per la Terza Età: richiesta che è stata accolta positivamente dalla Giunta comunale e dal Gal.

Ai medici oltre all’utilizzo della sede che, per dimensioni, ben si presta ad ospitare la campagna vaccinale con il via-vai copioso di pazienti e il necessario distanziamento sociale dato il perdurare della situazione epidemiologica da Covid19, sarà messo a disposizione dal Comune un Pc dotato di tutti gli accessori per la connessione dati finalizzata alle operazioni medico-sanitarie correlate e la necessaria assistenza tecnica.

Il Gruppo Anziani Lazzate si è impegnato a metter a disposizione la struttura secondo un calendario concordato, nonché ad aprire e chiudere la sede provvedendo alla pulizia e alla sanificazione degli ambienti. Infine, l’Avis Lazzate si è impegnata a metter a disposizione i

propri volontari per le operazioni di coordinamento degli ingressi e la verifica delle distanze tra i cittadini.

“Ringrazio le Associazioni che ancora una volta hanno dimostrato di voler bene al proprio paese mettendosi a disposizione della cittadinanza” ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Sociali Giuseppe Zani (…) Come sempre la squadra-Lazzate funziona al meglio grazie all’ingrediente segreto che si chiama collaborazione” chiosa il Sindaco Loredana Pizzi.

(Foto d’archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn