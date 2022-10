x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito ai lavori partiti allo skate park di Saronno.

Sono partite in questi giorni le opere connesse alla riqualificazione dello skate park Matteotti, a seguito della vincita da parte dell’Amministrazione di un bando regionale che finanzia le strutture che consentono di svolgere attività sportive all’aperto. L’impianto risponderà a criteri di ampia fruibilità e di sicurezza: i lavori riguardano la sistemazione della pavimentazione, dei rialzi dei muretti e dei cordoli della struttura esistente, così da renderla rispondente alle esigenze degli sportivi più qualificati, ma nel contempo verrà realizzato anche un nuovo impianto più semplice e con pendenze minori che consentirà la fruizione ai principianti e alle persone disabili in carrozzina. Lo scopo di questo intervento è riqualificare sia l’impianto sportivo, che l’intera area del parco che lo contiene abbellendola anche con cespugli e nuove piante, graffiti e murales, per consentirne la più ampia fruizione oltre che sportiva, di tipo sociale ed aggregativa per i cittadini del quartiere Matteotti, di Saronno e del saronnese. Il progetto per il quale il Comune di Saronno si è aggiudicato un contributo di 120.000 euro da Regione Lombardia (a cui vanno aggiunti i 30.000 euro del bilancio comunale) è stato redatto con la fattiva collaborazione dell’associazione The Other Side, con cui si è avviata una collaborazione anche per la futura gestione dell’impianto.

“Si tratta di uno degli interventi di rigenerazione urbana che la nostra Amministrazione ha in programma al Matteotti – spiega l’assessore al Verde, Franco Casali- Per noi è essenziale che questo parco torni ad essere frequentato dai giovani del quartiere, che potranno vederlo come un punto di riferimento di socialità, attività sportiva e spazio di aggregazione nel tempo libero”. Il tempo stimato per concludere i lavori, meteo permettendo, è di circa cinque/sei mesi.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn