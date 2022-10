x x

SARONNO – E’ stata convocata per giovedì 10 novembre dalle 9 alle 11 l’assemblea generale dei lavoratori del comune di Saronno. L’assemblea è l’ultimo passaggio di un percorso di confronto tra le organizzazioni sindacale e la Rsu con l’Amministrazione che vive una fase di stallo.

Lo spiegano con chiarezza gli stessi delegati nella convocazione: “le organizzazioni sindacali e la Rsu, valutano negativamente il percorso di confronto sindacale con l’Amministrazione per il contratto integrativo aziendale anno 2022”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’ultima delegazione trattante lo scorso 21 ottobre (l’ultimo incontro di una lunga serie di confronti e rinvii) dopo la quale “le organizzazioni sindacali, unitamente alla RSU, non ritengono ci siano i presupposti per la sottoscrizione di una intesa”.

Oggetto del contendere “la proposta non negoziabile con cui l’Amministrazione comunale pretende di avere a disposizione oltre 50.000 euro in più per posizioni organizzative e specifiche responsabilità, dimezzando contestualmente le risorse per le progressioni economiche orizzontali e senza accogliere nessuna delle istanze di parte sindacale, nemmeno quella di avere un fondo accessorio almeno identico all’anno 2021”.

Proprio la contrattazione decentrata per il 2022 è il focus dell’assemblea generale convocata per inizio novembre con il sostegno di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e le Rsu.

