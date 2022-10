x x

SARONNO – Con una stringata nota condivisa sui social l’Amministrazione ha annunciato l’avvio degli interventi sulle strade cittadine per rilevare la situazione del traffico e della circolazione a Saronno in modo da avere gli elementi per il nuovo Pgtu.

Del tema si era parlato anche in merito al nuovo limite di 10 all’ora in via Legnani.

Sono iniziati la scorsa settimana i rilievi da parte della ditta incaricata di redigere il Piano Generale del Traffico Urbano per il Comune di Saronno. I tecnici stanno installando apparecchiature mobili (simili a quelle in fotografia qui sotto) per registrare i flussi di traffico che interessano le arterie principali ma anche le strade interne alla città, in modo da poter elaborare strategie e percorsi utili per una mobilità sostenibile.

