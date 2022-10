x x

Temporo pensa sempre ai suoi clienti e non smette mai di stupirli con meravigliose sorprese. Ti piacerebbe incontrare la bellissima Zeudi Di Palma? Niente di più facile, vieni a trovarci sabato 29 ottobre nel nostro punto vendita. Avrai la possibilità di incontrare Miss Italia e non solo… Scopriamo insieme l’evento.

Grazie alla partnership con Miluna, Temporo Galanti ha organizzato un evento unico nel suo genere. Sabato 29 ottobre, a partire dalle 15:30 e fino alle 19 avrai la possibilità di incontrare di persona Zeudi Di Palma e scattare una foto con lei. La foto sarà stampata e distribuita durante l’evento.

Miluna, sponsor ufficiale di Miss Italia è in tour per sponsorizzare la nuova collezione di gioielli dedicati a tutte le donne. Questa sarà l’unica tappa del tour in Lombardia. Avrai la possibilità di visionare i pezzi unici che compongono la collezione e osservarli da vicino. È un’occasione da non perdere. Potrai vederli indossati dalla bellissima Miss Italia e scattare con lei una foto, per un ricordo indimenticabile.

I gioielli Miluna della nuova collezione sono pensati appositamente per celebrare fascino ed eleganza. L’evento è anche un’occasione per gli uomini di regalare un gioiello alla propria donna. E quale prezioso migliore se non quello sponsorizzato dalla più bella d’Italia. Avrai l’occasione di regalarle un oggetto capace di far risaltare ancora di più la sua bellezza.

E le sorprese non finiscono qui. Oltre ad incontrare la bellissima Zeudi di Palma, testimonial della nuova collezione Miluna, ci sarà anche un momento conviviale. Cosa aspetti? Non capita tutti i giorni di poter fare una foto con Miss Italia. Inoltre le foto saranno distribuite insieme a cartoline autografate.

Non resta che appuntare sul calendario sabato 29 ottobre. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita Temporo-Galanti, in via dalle 16 alle 19 in compagnia di Miss Italia e della nuova collezione di preziosi Miluna.