SARONNO – Ieri sera in Municipio in una riunione congiunta della commissione Opere pubbliche, decoro e innovazione e Rigenerazione urbana, Ambiente e Pgt è stato presentato il progetto del Piano Generale del Traffico Urbano (Pgtu) che la città attende da tempo per affrontare i temi del traffico d’attraversamento, della viabilità congestionata ma anche della mobilità sostenibile della sosta in città senza dimenticare inquinamento, trasporto pubblico e incidentalità.

Iniziata intorno alle 18,30 la commissione si è conclusa intorno alle 21 dopo una presentazione accompagnata da tabelle, grafici e mappe realizzate dalla Sisplan società che progetta infrastrutture, sistemi e soluzioni di ingegneria per la mobilità integrata, l’ambiente e il territorio che in questi ultimi mesi ha studiato la città di Saronno anche tramite una serie di rilievi puntali in diversi punti cittadini. “E questo è solo un decimo del materiale che è stato prodotto” ha spiegato il sindaco Augusto Airoldi.

Nel corso di un incontro, il primo di una lunga serie visto che è previsto un inter di condivisione con i cittadini di cui il primo cittadino e l’assessore Franco Casali hanno parlato più volte si sono affrontati diversi temi “caldi” della viabilità cittadina dalla realizzazione di una nuova viabilità a nord dell’abitato con un nuovo innesto sulla Sp 233 a cambio di sensi unici nella zona di via Triste e via San Giuseppe ma anche di interventi necessari per la modifiche in corso in città dall’arrivo della nuova piazza pedonale in via Amendola a quelli per l’ex Isotta Fraschini e l’ex Cantorni. Nuove idee anche per piazza Unità d’Italia dove spunta un’ipotesi di modifica dei parcheggi e anche uno con la pedonalizzazione di un tratto della via.

Tutte proposte e soluzioni che parto da un’analisi del traffico cittadino sia quello interno sia quello attraversamento. studi e rilevazioni sono stati effettuati anche sul trasporto pubblico (promosso con qualche piccola proposta di modifica) ma anche sull’incidentalità della città. Attenzione anche per le ciclabili e la mobilità dolce da realizzare puntando soprattutto sulla sicurezza e sulla fruibilità dei percorsi da realizzare solo se a misura di ciclista e davvero funzionali.

Analizzata anche la rete di parcheggi cittadini dove si propone una sosta a zone con il parcheggio gratuito per i possessori di pass dell’area e a pagamento per gli altri automobilisti con somme proporzionali alla distanza dal centro. Tra i temi anche quello dell’ultimo miglio con la proposta di realizzare un sistema di ottimizzazione della gestione delle merci e delle consegne che riduca presenza di mezzi pesanti e furgoni in centro città.

