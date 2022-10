x x

SARONNO – Per aiutare il figlio, evitando che avesse problemi penali per essere stato sorpreso al volante senza assicurazione, ha consegnato 10 mila euro di gioielli ad un sedicente avvocato che si è dileguato dopo averla raggirata. Ovviamente il finto avvocato non conosceva il congiunto della sua vittima che non era neppure stato fermato dalle forze dell’ordine.

E’ il brutto episodio avvenuto lo scorso 20 ottobre alle porte della zona a traffico limito a Saronno. Vittima una 92enne saronnese. Erano da poco passate le 15 quando la donna ha ricevuto una telefonata. L’uomo dall’altra parte del telefono le ha chiesto il nome, chiesto se era una congiunta del figlio. La donna si è allarmata ma la voce, che si è qualificata come un avvocato, l’ha calmata e ha spiegato l’accaduto precisando di essere lì per aiutarla a gestire la situazione al meglio.

Il sedicente avvocato ha spiegato che il figlio della 92enne era stato fermato alla guida della sua autovettura con assicurazione scaduta. Era prevista una multa di oltre 5.000 euro e se non avesse pagato subito sarebbe diventata l’infrazione avrebbe avuto delle conseguenze penali. La donna si è detta subito disponibile ad aiutare il figlio ma ha precisato di non avere liquidità. L’avvocato le ha detto di essere disponibile a venirle incontro andando lui a ritirare oggetti di valore per pagare il dovuto. Così la saronnese ha racimolato tutti i monili in oro che aveva in casa pari ad un valore di circa 10.000 euro. L’avvocato si è presentato e in strada il ha ritirati.

Poco dopo l’amara sorpresa con il figlio che spiega di non aver avuto nessun controllo e di non conoscere l’avvocato.

E’ stata sporta una denuncia alla caserma cittadina dei carabinieri con una descrizione del sedicente avvocato un uomo sui cinquant’anni con la carnagione olivastra e i capelli ricci.

L’invito a tutti è quello di verificare, contattando le forze dell’ordine, prima di aprire la porta di casa o consegnare valori a persone sconosciute.

