CARONNO PERTUSELLA – Settembre più green per il periodico caronnese, che arriva nelle case dei cittadini in sella ad una bici. E’ iniziata così lo scorso mercoledì 19 ottobre la distribuzione il numero di settembre del periodico comunale “Caronno Pertusella”, questa volta più ecologico, in quanto la distribuzione è avvenuta interamente a bordo di bici cargo.



Il numero di settembre, pur giungendo un paio di settimane di ritardo sulla normale tabella di marcia dovute, come informa il direttore responsabile Giuseppe Catania, a tempi tecnici per la fine del periodo elettorale e la consegna degli articoli post-elezioni, si presenta con due inserti: una panoramica della città “in breve” con i numeri utili e la mappa dei luoghi di interesse e l’inserto della rassegna autunnale del cineforum.

I pdf sono consultabili e scaricabili dalla pagina web del periodico, mentre è possibile consultare l’ultimo numero del periodico qui.

