SOLARO – Nuova ordinanza del sindaco Nilde Moretti in tema di risparmio energetico. In sostanza è stata rinviata al 3 novembre l’accensione dei riscaldamenti sul territorio comunale di Solaro. E’ il secondo rinvio firmato dal primo cittadino solarese.

“La permanenza di temperature ben al di sopra della media del periodo (con 12-14 gradi di notte e 22-24 gradi di giorno) – si legge nel provvedimento – unita all’esigenza di ridurre i consumi energetici e le emissioni inquinanti hanno suggerito ai Comuni di approvare questo provvedimento. Va ricordato in ogni caso che il nostro territorio per la stagione fredda è inserito nella zona climatica E, dove è previsto che l’orario massimo di funzionamento dei riscaldamenti sia di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre ed il 7 aprile, che la temperatura massima sia di 19 gradi per abitazioni, uffici e negozi e 17 gradi per le attività industriali e artigianali con un margine di tolleranza di 2 gradi in più o in meno”.

Sono esentati dalle ordinanze gli edifici e le attività che necessitano del mantenimento di temperature più elevate, quali ad esempio ospedali o casa di cura, piscine o asili nido.

