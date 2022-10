x x

CERRO MAGGIORE – L’Aurora Cmc Uboldese in settimana ha esonerato Maestroni e scelto Paolo Crucitti come allenatore ma l’esordio non sembra premiare la scelta. Nella nona giornata del campionato di promozione l’Uboldese viene sconfitta 0-2 dal Valle Olona in casa. Il Valle Olona allenato da Rovellini si conferma una squadra che sta facendo un buon campionato (16 punti al momento in 9 gare).

Il tabellino

Aurora Cmc Uboldese-Valle Olona 0-2

AURORA CMC UBOLDESE Pasiani, Lelli L., Bartucci, Montani, Fiore, Pecorini, Yessoufou, Maiorano, Guarda, Passalacqua, Niesi. A disposizione Margariti, Banfi, Lelli Lo., Calini, Belli, Fontana, Arienti, Besati, Dell’Aera. All. Crucitti?

VALLEOLONA Thorn, Sassi, Balconi, Moroni, Corti, Clerici A, Clerici G., Cannizzaro, Zani, De Rosa, Fall. A disposizione Mrinaj, Vecchio, Fersino, Compagnone, Molinari, Quaggelle, Lorenzo, Zarini, Bogni. All.

Arbitro: Mattia Malerba di Cinisello Balsamo (senza assistenti).

Marcatori: Fall (V), Zani (V).

30102022