x x

SARONNO – E’ arrivato oggi pomeriggio sulla pagina Facebook del Comune l’avviso per le potature in programma da domani in città e per i relativi divieti e limitazioni.

Ecco il testo integrale

“Da domani la cooperativa incaricata dall’Amministrazione comunale inizierà il lavoro di potatura dei rami e delle fronde degli alberi in alcune vie della città dove i punti luce risultano ormai nascosti, al fine di ripristinare una corretta illuminazione restituendo una maggiore sicurezza nelle ore serali e notturne.

Si comincia da piazzale Cadorna, dove sono stati posizionati ieri i divieti di sosta riferiti alla giornata di domani, per consentire un intervento agevole.

Ci scusiamo per il disagio.

(foto archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn