CARONNO PERTUSELLA – Clamoroso punto raccolto in extremis per la Caronnese che, sotto di due gol, raggiunge il Villa Valle con un calcio di rigore in pieno recupero segnato da Filippo Austoni. Premiato il cuore della Caronnese, che riesce a raddrizzare una partita che sembrava ormai persa.

Simone Moretti sceglie ancora la strada della continuità, di fronte un Villa Valle forte di sei risultati utili consecutivi. Ne esce un primo tempo frizzante, la prima conclusione è di Martini mentre dall’altra parte replica Duguet ma i due portieri sono attenti. Cresce l’intensità e con essa anche la pericolosità delle occasioni. Così Paloschi non si fa sorprendere sul colpo di testa di Delcarro, mentre dall’altra parte. Duguet si mette in proprio ma il tiro da fuori colpisce in pieno il palo. Nei minuti finali, protagonisti Castelli e Achenza. Il primo prova a impensierire Paloschi con un paio di conclusioni da fuori area, il secondo viene imbeccato da Pandini nel cuore dell’area, ma non riesce a girare verso la porta un pallone apparentemente semplice.

Ripresa e dopo un buon avvio dei padroni di casa, arriva l’uno-due bergamasco che sembra tagliare le gambe alla formazione di Simone Moretti. Prima la rete di Martini, ben servito al centro dell’area di rigore da una sponda aerea di Melseaux su imbeccata di Sanseverino. Caronnese sotto e, dopo un minuto, ecco il raddoppio di Danesi con un tiro morbido che finisce sotto l’incrocio dei pali. Sembra finita, ma il cambio (fatto prima delle due reti del Villa Valle) di Vai dà linfa alla Caronnese, visto che è l’ex Sant’Angelo a riaprire il match di testa. La Caronnese ci crede e, tutta sbilanciata in avanti, trova il pareggio all’ultimo secondo: palla messa dentro dalla destra, il tiro di Vai colpisce in pieno la traversa ma Duguet tiene vivo il pallone e viene steso da Danesi. Calcio di rigore trasformato da Austoni, poi qualche scaramuccia (rosso ad Alushaj e Perrotti) ma la Caronnese può tirare un sospiro di sollievo.

Il tabellino

CARONNESE-VILLA VALLE 2-2

CARONNESE (4-4-2): Paloschi; Pandini, Alushaj (19’ st Agello), Galletti, Curci (45’ st Cattaneo); Gini (27’ st Giardino), Achenza (36’ st Tunesi), Vingiano, Duguet; Austoni, Gaeta (10’ st Vai). A disp.: Angelina, Pierri, Cerreto, Dragone. All.: Moretti.

VILLA VALLE (3-5-2): Rota; Fattori, Delcarro, Paris; Melseaux (36’ st Governatori), Martini, Guidelli (46’ st Meddah), Sanseverino (27’ st Perrotti), Seck; Torri (10’ st Danesi), Castelli (41’ st Maritato). All.: Prandini, Vitali, Mehic, Gualdi. All.: Mangone.

ARBITRO: Toro di Catania.

MARCATORI: st 23’ Martini 25’ Danesi, 38’ Vai, 53’ rig. Austoni.

NOTE: giornata soleggiata e calda, terreno in erba sintetica. Spettatori 200 circa. Espulsi a fine partita Alusjaj (C) e Perrotti (V) per reciproche scorrettezze. Angoli 3-2. Recupero 0’, 6’.

30102022