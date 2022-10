x x

SOLARO – “Non riusciamo ancora a credere come si possa essere così crudeli e insensibili. Ci sono tante associazioni a cui affidare anche in modo anonimo un cucciolo senza compiere qualcosa di tanto crudele”. Malgrado i tanti anni di esperienza erano davvero provati domenica sera i volontari di Enpa Saronno intervenuti a Solaro nelle vicinanze della chiesa di Sant’Anna lungo la pista ciclabile del parco Groane.

Tutto è iniziato quando una coppia che si stava concedendo una passeggiata ha sentito piangere e guaire. Con un po’ di fatica perchè il lamento era davvero flebile sono arrivati in una zona con rovi e ortiche dove si sono accorti esserci dei cuccioli di cane. Erano stati lanciati lì all’interno di due sacchetti. Alcuni erano rimasti appesi a testa in giù altri erano finiti a terra. Dovevano essere lì ma molto tempo perchè erano praticamente gelidi e avevano poche forze per lamentarsi.

Immediata la richiesta di aiuto che ha portato sul posto i volontari Enpa Saronno. Il recupero dei cuccioli non è stato semplice per la presenza dei rovi e il colore che li mimetizzava nel bosco. Alla fine ne sono stati trovati 8 ancora in vita ma provati e uno deceduto. I fratellini non sono ancora fuori pericolo soprattutto perchè hanno preso molto freddo. Erano gelidi quando li hanno recuperati i volontari. Sono stati scaldati e allattati e ora li attende un lungo recupero con una balia di un’associazione di Limbiate.

Da Enpa, in attesa di sapere se i cagnolini sopravviveranno, di nuovo una condanna per l’accaduto: “Maltrattare e feririe un animale è un reato penale oltre che un gesto crudele di per sè”. Non manca l’appello a chi abbia visto qualcosa in zona a farsi avanti con le forze dell’ordine o coi volontari Enpa. Non manca un ringraziamenton alla coppia che ha dato l’allarme e che si è impegnata attivamente per il salvataggio.

(foto, il sacchetto in cui sono stati abbandonati i cagnolini nel parco)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn