SARONNO – Una produzione speciale realizzata in occasione della ricorrenza di Halloween e Ognissanti. E’ quella che debutta stamattina al Punto Rosso Lazzaroni di via Gorizia Saronno.

Stamattina saranno proposti prodotti unici che terminata questa produzione diventeranno irreperibili. Tanta attesa per il Pan del Chiostro in versione Halloween realizzato con tutta l’arte e gli ingredienti del panettone di altissima qualità nato dalla collaborazione tra Paolo Lazzaroni & Figli e la famiglia Morandin.

L’edizione unica per Halloween è un bauletto zucca e mandorla con copertura di cioccolato bianco, amaretti lazzaroni sbriciolati e zucca disidrata. Inoltre per l’intera settimana saranno disponibili dei speciali amaretti arancioni acquistabili solo questa settimana.

C’è anche un prodotto creato da qualche anno per il mercato americano e che incomincia a fare proseliti anche a Saronno ossia il panettone alla zucca in latta.

