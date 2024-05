Città

SARONNO – Treni ancora in tilt per una tragedia sui binari; martedì 14 maggio una persona è stata investita dal treno all’altezza di Garbagnate Milanese. La tragedia ha coinvolto il treno 310 partito da Malpensa Aeroporto terminal 2 alle 5,20 che sarebbe dovuto arrivare a Milano Cadorna poco dopo le 6.

Una spilla ed un paio di orecchini ma soprattutto tanti danni alla porta di ingresso. E’ il bilancio dell’effrazione messa a segno settimana scorso in una villetta alla periferia cittadina nei pressi del confine con Saronno.

Non solo Saronno sud e Saronno centro, la situazione della sicurezza si è fatta critica anche alla stazione di Caronno Pertusella: sono stati pendolari e cittadini recentemente a segnalare la presenza di sbandati e senza tetto, che restano nello scalo anche durante la notte, e che talvolta si accampano per dormire lungo le scale verso le banchine.

Due incidenti praticamente in contemporanea hanno creato non pochi problemi alla circolazione automobilistica martedì 14 maggio, a Saronno. Entrambi gli incidenti non hanno avuto conseguenze per le persone coinvolte ma le operazioni di soccorso hanno creato code e rallentamenti sull’intera rete cittadina.

