x x

BUSTO GAROLFO – La Caronnese alza bandiera bianca in Coppa Italia, eliminata allo stadio Battaglia dall’Arconatese. 3-0 il risultato finale in favore dei ragazzi di Giovanni Livieri, mentre i rossoblù restano in partita fino al gol di Ferrandino che, di fatto, chiude il match.

Simone Moretti rinuncia a Vingiano, Austoni, Duguet e Gaeta, tutti non convocati in vista anche della sfida di Breno di domenica. Turnover anche in casa Arconatese, visto che in campo non c’è il pericolo pubblico numero uno Mario Chessa. La partita però è frizzante e regala emozioni, Agello crea grattacapi a sinistra mentre Vai e Motta provano a dialogare e Luoni in chiusura rischia la frittata. Ma anche l’Arconatese davanti non è da meno. Ferrandino chiama alla prima parata (semplice), poi Marcone sfiora il gol con una gran giocata. C’è equilibrio, rotto dall’eurogol di Siano che si inventa una conclusione da distanza siderale che finisce sotto l’incrocio dei pali. L’Arconatese, rinvigorita dal gol, sfiora il raddoppio prima con un altro tiro superlativo di Ferla (alto di un nulla), poi col tiro di Fall ben smarcato da Ferrandino, ma Angelina devia in corner.

Ripresa senza cambi… e senza grossi spunti in avvio. Il tutto fino al gol di Ferrandino al minuto 20: il numero 10 dell’Arconatese addomestica elegantemente un pallone e solo davanti ad Angelina non sbaglia. È il gol che chiude il match, aggiungendo poi la chiosa finale di Silvestro, che in ripartenza fa tris. La Caronnese nel finale potrebbe trovare il gol della bandiera, ma Motta si fa parare un calcio di rigore procurato da Achenza. E, nel finale, anche i legni dicono di no a Cretti e Motta. Ora testa al Breno, trasferta importantissima in ottica campionato.

Il tabellino

ARCONATESE-CARONNESE 3-0

ARCONATESE (3-4-1-2): Colnago; Robbiati (32’ st Rondanini), Luoni, Sacchini; Marcone (21’ st Menegazzo), Fall (35’ st Meda), Mira, Siano; Ferrandino (21’ st Silvano); Ferla, Silvestro (31’ st Imarino). A disp.: Cordaro, Medici, Vecchierelli, Ronzoni. A disp.: Livieri.

CARONNESE (4-4-2): Angelina; Pierri (32’ st Cerreto), Alushaj, Cattaneo, Cosentino; Agello (34’ st Curci), Tunesi, Cretti, Dragone (21’ st Achenza); Vai (18’ st Giardino), Motta. A disp.: Paloschi, Pandini, Galletti, Gini, Lorenzoni. All.: Moretti.

ARBITRO: Duccio di Pistoia.

MARCATORI: pt 26’ Siano; st 20’ Ferrandino, 29’ Silvano.

NOTE: Giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Spettatori 100 circa. Note: 44’ st Motta (C) sbaglia un rigore (parato). Ammoniti: Vai, Siano, Agello. Angoli 6-8. Recupero 0’, 3’.

02112022