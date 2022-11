x x

SARONNO – Venerdì 28 ottobre è stata aperta a Saronno la prima Casa di Comunità nella sede di via Fiume ma quali servizi si potranno trovare?

Asst Valle Olona ha spiegato che i servizi verranno attivati gradualmente e nel dettaglio saranno:

Punto di accesso unico (accesso libero dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14)

Servizio di assistenza domiciliare di base (accesso libero dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12)

Assistenza protesica e farmaceutica (accesso libero, lunedì-venerdì dalle 8 alle 12)

Ambulatorio infermiere di famiglia e comunità (accesso su appuntamento il lunedì e giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16)

Consultorio familiare (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10, accesso libero)

Servizio fragilità (su appuntamento il martedì dalle 9 alle 16.30 e il giovedì dalle 9 alle 12, con sportello telefonico).

Vaccinazioni (accesso libero per informazioni, su appuntamento per vaccinazioni, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30)

Scelta e revoca del medico ed esenzioni (sede di Caronno Pertusella, lunedì e giovedì dalle 10 alle 12.30, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12, martedì e venerdì dalle 11.30 alle 12.30, su appuntamento)

Certificazioni medico legali (dal lunedì al venerdì in accesso libero dalle 8 alle 12)

Segreteria comm.invalidi (con accesso libero dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12).

