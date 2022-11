x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Obiettivo Saronno inmerito ai provvedimenti e alle scelte politiche prese dall’Amministrazione comunale in materia di retribuzione dei dirigenti.

Dopo la determinazione dirigenziale con la quale si è proceduto alla nomina del coniuge dell’Assessore al Bilancio, quale membro esperto esterno retribuito della Commissione Giudicatrice per la copertura di 3 posti a tempo pieno e indeterminato, per cui Obiettivo Saronno ha presentato una mozione da discutere quanto prima in Consiglio Comunale, e dopo il monito del presidente del Consiglio di inizio ottobre contro le “determinazioni dirigenziali inopportune e poco eleganti”, a seguito di testi poco chiari ed incoerenti arrivati più volte in Consiglio Comunale, sembrano stridere i decreti del 26 ottobre del sindaco Augusto Airoldi che determinano per l’anno 2022 le più alte retribuzioni di posizione per i 4 dirigenti del Comune di Saronno pari ad euro 45.512,37 lordi annui ciascuno, per un totale di euro 182.049,98 euro lordi annui.

Ricordiamo che la retribuzione di posizione è solo una voce della busta paga dei dirigenti del Comune, definita salario accessorio, che si somma oltre allo stipendio tabellare, indicato dal contratto nazionale del lavoro, anche alla retribuzione di risultato, ulteriore variabile allo stipendio, arrivando spesso a superare i 100.000 euro lordi annui.

Alla retribuzione di posizione più alta per tutti i quattro dirigenti del Comune si è giunti dopo l’analisi del Nucleo di valutazione, formato da tre componenti, che hanno esaminato la complessità del coordinamento e la responsabilità gestionale, e l’analisi del Sindaco, che ha analizzato l’influenza sull’organizzazione dell’ente (strategicità). Il risultato dell’attività effettuata ha prodotto un punteggio che si attesta nella fascia massima (da 81 a 100) per tre dirigenti, mentre per il quarto il punteggio si attesta nella terza fascia (da 61 a 70), per la quale spetterebbe una retribuzione di posizione pari ad euro 31.858,66 lordi annui, se non fosse che la Giunta Comunale con delibera n. 134 del 11/08/2022 ha approvato la “Nuova metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali”, in cui si prevede che “al Dirigente a cui sia attribuito l’incarico di Vice Segretario la retribuzione di posizione è determinata nel valore massimo previsto dal CCNL, indipendentemente dal punteggio attribuito alla sua posizione”. Caso vuole che al dirigente che non ha raggiunto il punteggio della fascia massima sia assegnato l’incarico di vice segretario, e, pertanto, anch’egli usufruisce della più alta retribuzione di posizione pari ad euro 45.512,37 annue.

Altra caratteristica curiosa della delibera n. 134 del 11 agosto 2022 è la scomparsa di un capoverso presente nella precedente delibera n. 219 del 20 dicembre 2018 in cui si “definiva che per il primo anno di servizio, decorrente dalla data di assunzione, non si applicava il sistema di pesatura al nuovo dirigente assunto sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato, e che in tal caso sarebbe stata corrisposta per il primo anno di servizio la retribuzione di posizione nella misura minima prevista dal CCNL Dirigenti”.

Se così fosse stato confermato anche dall’attuale amministrazione, per i due dirigenti assunti nell’anno in corso la retribuzione di posizione sarebbe stata pari ad euro 11.942,67 ciascuno, anziché 45.512,37, con un risparmio non indifferente, al netto dei mesi di servizio, da poter lasciare nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza e da utilizzare come risparmio per l’anno successivo oppure per dare applicazione all’art. 52 del vigente CCNL Dirigenti, relativo agli incentivi alla mobilità territoriale del dirigente in caso di situazioni oggettive di particolari difficoltà organizzative e funzionali dell’ente.

Senza nulla togliere alla serietà e alla professionalità con le quali i dirigenti del Comune si applicano quotidianamente, di certo alcune scelte dell’attuale amministrazione lasciano quantomeno perplessi. Perchè stabilire di inserire nella “Nuova metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali” il “criterio particolare” per cui al dirigente con incarico di vice segretario la retribuzione di posizione sarebbe determinata nel valore massimo previsto dal CCNL Dirigenti, indipendentemente dal punteggio attribuito alla sua posizione?

Perchè decidere di non confermare che per il primo anno di servizio al dirigente sarebbe stata corrisposta la retribuzione di posizione nella misura minima prevista dal CCNL Dirigenti, in funzione di una logica e scontata tempistica per una corretta valutazione dell’operato?

Probabilmente l’attuale amministrazione non reputa tali costi così rilevanti, oppure considera corretto elargire denaro pubblico per una maggiore efficienza dirigenziale. Noi crediamo, invece, che soprattutto in un momento così drammatico per numerose famiglie ed imprese sarebbe opportuno ricevere da parte dell’amministrazione comunale segnali di garanzia nella gestione diligente del patrimonio comunale da “buon padre di famiglia”. Prima che esca l’ennesima nota da parte della stessa amministrazione con l’evidenza che quanto deliberato e decretato sia del tutto legittimo, lo confermiamo anche noi.

Questo però, non significa sia confacente, appropriato e adeguato al momento, nel rispetto dei cittadini, la maggior parte dei quali è ben lontana da stipendi a tre cifre, difficilmente comprensibili soprattutto quando si tratta di denaro pubblico.

