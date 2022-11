x x

LAZZATE – Ospite d’eccezione nei giorni scorsi allo stadio “Gianni Brera” a Lazzate: c’era infatti l’ex calciatore Beppe Bergomi, nella veste di allenatore alla guida della “sua” Accademia Inter U16 che ha avuto la meglio sui pari età dell’Ardor Lazzate.

Intanto l’attività dell’ampio vivaio gialloblù prosegue in ogni categoria di età. “Complimenti ai Pulcini 2013G che hanno appena conquistato il torneo “Varesina friends” di Gorla Minore avendo la meglio in finale sulla Varesina ai calci di rigore” rimarcano i dirigenti del club calcistico lazzatese. Per i bambini una occasione, innazitututto, di divertitrsi praticando lo sport preferito.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: Beppe Bergomi con i dirigenti dell’Ardor Lazzate allo stadio di via Laratta)

04112022