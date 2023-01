x x

SARONNO – Anticipata a domani, sabato 7 gennaio, l’amichevole Calolziocorte-Fbc Saronno, originariamente prevista nel corso della giornata domenicale. L’orario resta lo stesso, inizio alle 15, ed anche la location rimane la medesima ovvero lo stadio di via Lavello nella cittadina del Lecchese. La decisione di anticipare l’incontro è stata presa di comune accordo dalle due società, alla luce del previsto maltempo che dovrebbe caratterizzare la giornata domenicale.

Il Fbc Saronno è primo in classifica nel girone A della Promozione lombarda, mentre il Calolziocorte è al sesto posto nel girone B: per entrambi i team un test in vista della ripresa della stagione ufficiale il 22 gennaio, con la prima giornata del girone di ritorno, dopo la pausa invernale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

06012023