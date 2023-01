x x

CERIANO LAGHETTO – E’ scomparso maestro Arnaldo Piuri: da tutti conosciuto come Ciato, il musicista si è spento la scorsa notte, a causa di una malattia. A 90 anni, lascia tante opere importanti, in una lunghissima carriera: era stato tra l’altro uno degli autori delle musiche della compagnia teatrale dei Legnanesi. Lo ricordano tanti esponenti politici e del mondo del sociale e della musica della zona, che avevano avuto modo di conoscerlo.

Dante Cattaneo, vicesindaco Ceriano Laghetto

Sei stato tante cose nella tua straordinaria esistenza: sotto il profilo culturale, politico e umano un Uomo eccezionale. Oggi subiamo una grande perdita, inestimabile e non rimpiazzabile. Il tuo acume politico, la tua sensibilità culturale, l’amore infinito per il tuo territorio e la sua gente, i tuoi insegnamenti di vita però rimangono. A noi il compito di preservarli, coltivarli, tramandarli. Giorno per giorno. Tu da lassù ci aiuterai, lo so che troverai il modo anche da lì di esserci! Magari con una di quelle infinite chiacchierate serali, anzi notturne: ragionamenti, discussioni, racconti, aneddoti, consigli, insegnamenti di raro valore da un amico vero.

Ciao, maestro Ciato.

Andrea Monti, consigliere regionale e assessore comunale a Lazzate

Addio Ciato, ci hai lasciato senza parole come alla fine di ogni tua esibizione. Voglio ricordarti così, mentre ti esibivi in piazza per l’amico Cesarino la scorsa estate. Se ne va un grande uomo, un leghista vero e un artista di razza. Persone così non ne fanno più, hanno proprio buttato via lo stampino. Ci mancherai tantissimo.

Roberto Crippa, sindaco di Ceriano Laghetto

Ciao nan…!!!!!…….non ci sono parole per descrivere il senso di smarrimento. Resterai per sempre nel mio cuore. Riposa in pace caro Ciato

Romana Campi, assessore comunale Ceriano Laghetto

Una grande tristezza oggi nel cuore, voglio ricordarti così, con la tua musica nel cuore e la tua saggezza. Ciao Maestro Ciato, fai buon viaggio.

Antonio Magnani, coordinatore Forza Italia Ceriano e assessore comunale

Oggi abbiamo perso una personalità politica locale. Dove ho avuto la fortuna di confrontarmi molte volte, ma con resilienza, fermezza, accettazione paritetica, per il solo bene della nostra Ceriano Laghetto. Ciao Maestro Ciato.

Loredana Pizzi, sindaco di Lazzate

Addio Maestro Ciato, continua a suonare per noi da lassù. Ho avuto modo di parlare con lui lo scorso luglio in occasione del concerto dedicato a Cesarino, suo grande amico. L’ho ascoltato a bocca aperta: 90 anni di saggezza, di musica, di cultura, di storia, insomma un grande Uomo, di quelli che raramente si incontrano nella vita. Riposa ora in pace.

I Legnanesi

Grazie maestro Ciato. R.I.P

Flaviano Braga, musicista

Oggi è una giornata triste…. il “Ciato” è andato a suonare su un altro palco…. Sei tra le persone a cui posso solo dire un Grazie enorme. Con me sei sempre stato leale e schietto nel darmi consigli. Hai sempre creduto in me come musicista, e mi hai sempre stimato. Mi hai aiutato a crescere musicalmente, da te ho imparato e mettere la tecnica al servizio della musica, a usare le note come un linguaggio, ma sopratutto a metterci quel l’ingrediente fondamentale, il cuore! Ascoltarti suonare e parlare mi incantava. Mi hai convinto a riprendere a suonare quando in un periodo buio avevo messo tutto in soffitta. Ti ho voluto tanto bene, il mondo da oggi è un po’ più povero. Grazie e ti abbraccio ovunque tu sia.

Paola Gotta, consigliere comunale a Cogliate

Ciao Ciato! Buon viaggio.

Alessandro Corbetta, consigliere regionale

Si è spento stanotte Arnaldo Piuri, in arte Ciato, pianista, musicista, maestro e paroliere anche in lingua lombarda. Grande leghista e amante della nostra terra. Un onore averti conosciuto.

(in aggiornamento)

