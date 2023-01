x x

GORNATE OLONA – L’altra notte alla 1.30 la squadra dei vigili del fuoco del comando di Tradate con i colleghi del comando provinciale di Varese è intervenuta sul territorio del comune di Gornate Olona per un incendio al tetto di una abitazione all’altezza di via Cavour. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non ci sono stati feriti, mentre i danni sono da quantificare con esattezza; di certo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato guai peggiori.

Da chiarire le cause di quanto avvenuto, al riguardo nella immediatezza sono stati avviati accertamenti.

(foto: un momento dell’intervento dei vigili del fuoco a Gornate Olona)

08012023