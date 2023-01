x x

VERONA – Prima vittoria in serie A per Marco Zaffaroni, il saronnese chiamato alla guida dell’Hellas Verona durante la pausa invernale. Questo pomeriggio nel fondamentale scontro per la salvezza contro la Cremonese. Il Veronese ha vinto con due gol nel primo tempo di Lazovic. E’ la prima vittoria per l’Hellas Verona dopo 10 sconfitte e un pareggio (ottenuto settimana scorsa da Zaffaroni all’esordio contro il Torino 1-1).

L’Hellas Verona si schioda dall’ultimo posto scavalcando i grigio-rossi.

Marco Zaffaroni commenta a fine partita: “Era un partita molto difficile, perché da un punto di vista nervoso sono gare complicate”. Per fortuna “abbiamo trovato il vantaggio poi abbiamo gestito bene la partita e trovato il doppio vantaggio”.

Ci ha tenuto ad aggiungere che “mancano ancora più di 20 partite, definirla come ultima spiaggia mi sembra eccessivo”.

Riguardo ad una domanda sulle aspettative relative al calciomercato, l’allenatore saronnese commenta: “Non ci penso, voglio restare concentrato sui ragazzi che sono a disposizione”.

Marco Zaffaroni aveva giocato all’Fbc Saronno nelle annate 1986-1987 e poi era tornato negli anni 1998-2000. Come allenatore ha allenato la Caronnese negli anni 2013-2016 e la sua ultima esperienza è stata al Cosenza nel 2021.

