x x

VERONA – L’allenatore saronnese Marco Zaffaroni che, arrivato a metò stagione, ha giudato l’Hellas Verona ad una rimonta in serei A ed all’obiettivo della salvezza, ha lasciato il club scaligero. Lo ha comunicato nelle scorse ore proprio l’Hella Verona.

Hellas Verona Fc rende noto che mister Marco Zaffaroni ha comunicato alla società la volontà di non voler proseguire il proprio percorso sulla panchina gialloblù. Il presidente Maurizio Setti, i dirigenti e tutto il club ringraziano mister Zaffaroni per il lavoro svolto dallo scorso dicembre e per il raggiungimento di una storica salvezza in Serie A. La società gialloblù gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva.

I giornali sportivi parlano di un possibile accordo fra Zaffaroni ed il Brescia, società neo-retrocessa in serie C ma che potrebbe essere ripescata in serie B.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: Marco Zaffaroni in una conferenza stampa da mister dell’Hellas Verona)

28062023