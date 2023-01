x x

SARONNO – Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno oggi all’Istituto professionale per l’artigianato, l’Ipsia “Parma” di via Mantegazza alla periferia nord cittadina. Alle 10.30 è infatti scattato l’allarme incendio ed è stata perecipata la presenza di fumo: i pompieri, accorsi con due mezzi, hanno subito individuato l’origine del problema, per una bravata sarebbero state gettate alcune cartacce incendiate nella intercapedine di un muro. I vigili del fuoco hanno subito spento il principio di incendio, sono ora da quantificare i danni materiali, che comunque appaiono di scarsa portata.

(foto: l’Ipsia Parma di Saronno)

09012023