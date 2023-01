x x

CERIANO LAGHETTO – Sono fissati oggi 9 gennaio, i funerali di Arnaldo “Ciato” Piuri, musicista 90enne che tra l’altro aveva anche scritto le musiche per i Legnanesi. Il rito funebre è previsto alle 15 alla chiesa parrocchiale di San Vittore di piazza San Vittore, il santo rosario verrà celebrato in parrocchia prima della funzione funebre, alle 14.45.

Arnaldo Piuri, in arte “Ciato”, il grande pianista, compositore, paroliere, arrangiatore, nato a Solaro e vissuto nel saronnese, è morto nella notte di venerdì scorso alle 2, a causa di una malattia polmonare. Si è spento all’età di novant’anni.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: il maestro Ciato col sindaco di Lazzate, Loredana Pizzi, ed il consigliere regionale Andrea Monti)

09012023