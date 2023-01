x x

MOZZATE – Momenti di apprensione questa mattina lungo l’ex statale Varesina, nel tratto di Mozzate che prende il nome di via Varese dove alle 7 è stata investita una ragazzina. Il sinistro si è verificato nella zona vicina alla intersezione con via Gorla e sul posto oltre ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù è accorsa l’automedica e l’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago.

La giovane, di 14 anni, che era a piedi, non ha comunque riportato gravi conseguenze per l’accaduto: è stata trasportata con l’autolettiga all’ospedale “Galmarini” di Tradate per essere medicata ma le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

