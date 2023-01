x x

SEDRIANO – Ancora una vittoria per il Fbc Saronno, primo in classifica nel girone A di Promozione lombarda e che ieri sera in amichevole ha battuto 3-2 a Sedriano la formazione locale, anche quella squadra di Promozione e che veleggia a metà classifica nel girone F.

Per i biancocelesti sono andati a segno Malaspina su calcio di rigore, quindi Gheller e Scampini. Per i saronnesi dunque ancora un successo, dopo quello con il Calolziocorte dei giorni scorsi.

Per i ragazzi dell’allenatore Danilo Tricarico domenica si terrà un’altra amichevole (orario da definire, si dovrebbe giocare ad Erba) che sarà anche l’ultima tappa di avvicinamento prima della ripresa del campionato dopo la pausa invernale: i saronnesi torneranno “ufficialmente” in campo domenica 22 gennaio in trasferta a Cerro Maggiore contro l’Aurora Uboldese. Sarà la prima giornata del girone di ritorno, con inizio alle 14.30.

(foto archivio: Fbc Saronno in un’azione di gioco di un precedente match)

13012023