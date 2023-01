x x

SOLARO – Sono “solo” 10 i lavoratori in esubero dello stabilimento di via Della Repubblica a Solaro, che aveva annunciato oltre 200 esuberi a fine anno in tutti gli stabilimenti sul territorio nazionale, non ci saranno licenziamenti, ma solo dimissioni volontarie dietro incentivo, che può arrivare ad oltre 72mila euro.

La notizia arriva nell’ambito del maxi-investimento di 102 milioni di euro per il rinnovamento dello stabilimento solarese, su cui la sede centrale della multinazionale punta molto per la crescita settoriale delle lavastoviglie di alta gamma in esso prodotte; settore messo in crisi dalla difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e dagli alti costi dell’energia.

Ha avuto luogo a Saronno lo scorso 10 gennaio una riunione sindacale per parlare della situazione riguardante gli esuberi, tra la direzione dell’azienda e le delegazioni di Fim, Fiom e Uilm, con il raggiungimento di un accordo riguardante gli indennizzi da corrispondere ai lavoratori che decidessero di dimettersi in ottemperanza alle esigenze aziendali.

L’incentivazione per coloro che decidessero di rassegnare le dimissioni, prevede un indennizzo di 3mila euro per chi avesse raggiunto l’età pensionabile, 12mila per coloro che matureranno i requisiti pensionistici entro un anno di Naspi, 25mila per chi arriverà alla pensione entro due anni di Naspi e 72mila euro per coloro che in due anni di Naspui non matureranno i requisiti pensionistici.

