SARONNO – E’ tornata la puzza alla periferia sud di Saronno: la segnalazione è di ieri sera, chi è sceso dal treno alla stazione di “Saronno sud”, appena lasciato il vagone si è ritrovato “immerso” nel cattivo odore. Insomma, a quanto pare ci risiamo, con nuove proteste. L’origine del problema è stata individuata dai tecnici dell’Arpa, l’Agenzia regionale per l’ambiente che con la Provincia di Varese ed i Comuni di Saronno e Caronno Pertusella si è ormai da tempo attivata per chiarire quel che accade alla periferia fra le due città, ormai da mesi ci sono segnalazioni legate alla presenza di odori insopportabili, una puzza che a volte si spinge sino al centro di Saronno.

“Colpa” delle lavorazioni compiuta in una vicina azienda che si occupa del trattamento di alcune tipologie di rifiuti, con tutti i permessi: alla ditta sono state date nuove prescrizioni e qualche mese di tempo per atturarle, anche perchè si tratta di interventi molto consistenti dal punto di vista tecnico ma che dovrebbero eliminare definitivamente il problema delle puzze.

