SARONNO – Ecco qui le foto che hanno conquistato il contest fotografico organizzato da ilSaronno con il Gruppo Sant’Antoni di Saronno: “Si tratta di un’edizione beta – spiega la direttrice de ilSaronno Sara Giudici – l’idea ci è venuta un po’ all’ultimo minuto ma grazie alla disponibilità del gruppo storico Gruppo storico Sant’Antoni da Saronn abbiamo deciso di fare questa prima proposta”.

Complessivamente sono arrivati 136 scatti per cui ringraziamo gli autori che non solo li hanno catturati ma ce li hanno inviati. Li trovate tutti qui.

A scegliere i tre vincitori è stato il Gruppo Sant’Antoni di Saronno che ha scelto lo scatto di Chiara Angaroni “per la tenerezza che trasmette”, quello di Giovanni Cattaneo “per la capacità di immortalare un gesto di affetto e cura” e quello di Andrea Giocondi “per la composizione della scena e la capacità di dare autenticità al matrimonio”. Ai tre vincitori è andato il buono cena la sera dal falò.

Qui sotto gli altri scatti che sono arrivati nelle prime posizioni sempre scelti dal Gruppo Sant’Antoni di Saronno.

“Siamo molto soddisfatti di quest’edizione beta – conclude Sara Giudici – è arrivato tutto un po’ in corsa ma la partecipazione e l’attenzione non mancheranno. Abbiamo già concordato con gli organizzatori che l’anno prossimo lo riproporremo con qualche modifica come la divisione in categorie e una premiazione finale dei vincitori.

