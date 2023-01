x x

SARONNO – La pioggia che per l’intera giornata è caduta sulla città degli amaretti non ha ostacolato i volontari del gruppo storico sant’Antonio che hanno fatto rivivere la tradizione del falò che chiude la sagra di Sant’Antonio.

Questa sera, martedì 17 gennaio alle 21 all’oratorio dopo una cena a base di polenta e formaggio e panini con la salamella si è rinnovato il rito dell’accensione del falò.

Sulla catasta di legna sono stati posizionati i desideri dei saronnesi (alcuni sulla salute, alcuni per la famiglia altri per la città) scritti negli ultimi giorni al borgo contadino.

La serata sera si è aperta con l’esibizione della banda cittadina applauditissima dai presenti dai bimbi agli anziani.

