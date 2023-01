x x

SARONNO – La maggior parte dei saronnesi ha portato il proprio amico a quattro zampe cani di ogni razza e taglia e anche un gattino ma i più ammirati sono stati i due asini portati da un agricoltore saronnese.

Oggi pomeriggio, martedì 17 gennaio, davanti alla chiesetta di Sant’Antonio si è rinnovata la benedizione degli animali realizzata da don Alberto Corti parroco della Sacra Famiglia. Alle 15 puntualissimo il religioso è arrivato davanti ai fedeli presenti numerosi malgrado la pioggerellina che scendeva dal cielo grigio. Don Alberto ha dato un saluto ai presenti e a tutti i pelosetti (qualcuno placido tra le braccia dei padroni qualcuno accovacciato a terra) prima di procedere alla tradizionale benedizione. Tanti anche i cani benedetti sulle auto dei padroni che si sono presentati, dalle 14, nel cortile dell’oratorio per la benedizione delle auto realizzata da don Alberto e da don Riccardo.

“Adesso è benedetta ma la prudenza dovete mettercela voi” la raccomandazione del parroco agli automobilisti. E quindi l’appuntamento per stasera alle 21 per l’accensione del falò sempre in oratorio.

