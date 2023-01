x x

LIMBIATE – Problemi alla scuola primaria di via Cartesio a Limbiate: il riscaldamento va a “singhiozzo” e non si sta rivelando affidabile; mentre in alcune classi capita che non funzioni del tutto, docenti e studenti restano quindi al freddo oppuire ci si trova a fare lezione con temperature decisamente basse e si è costretti ad indossare il giubbotto. Una problematica, assicurano i famigliari degli alunni, che si trascina ormai da tempo, con richiesta al Comune farsi portavoce di questi malumore con ci si occupa della gestione del teleriscaldamento, perchè si trovino le giuste soluzioni tecniche.

