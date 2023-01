x x

CERRO MAGGIORE – Riparte il campionato di Promozione dopo la sosta invernale. L’Fbc Saronno, primo in classifica, affronta l’Aurora Cmc Uboldese. Su ilSaronno la consueta diretta play by play (attendere qualche istante per la visualizzazione della diretta).

L’Aurora Cmc Uboldese si trova ultima in campionato con soli 7 punti. Arbitro Nicolo Gibbin di Voghera, assistenti Xhuljan Lala di Cinisello Balsamo e Francesco Maggio di Monza.

Si gioca allo stadio comunale di via Asiago 19 a Cantalupo di Cerro Maggiore.

Le altre partite del girone

Sempre nel girone A di Promozione sono in campo anche le altre squadre locali. Si giocano Esperia Lomazzo-Solese con arbitro Viola Bresciani di Bergamo, assistenti Fabrizio Di Cera di Busto Arsizio e Marco Colnago di Busto Arsizio; Besnatese-Universal Solaro con arbitro Dario Semeraro di Monza, assistenti Gabriele Aurelio Benevento di Busto Arsizio e Federico Cariati di Varese.

La classifica

Fbc Saronno 36, Base 96 33, Meda 30, Universal Solaro 28, Baranzatese 25, Valle Olona e Esperia Lomazzo 23, Besnatese 21, Ispra e Lentatese 20, Accademia Inveruno e Morazzone 17, Mariano 16, Amici dello Sport 15, Solese 13, Aurora Cmc Uboldese 7.

