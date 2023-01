x x

SARONNO – Fbc Saronno, cosa succederà adesso? E’ questo l’interrogativo che si è rincorso ieri dopo la notizia, arrivata a mezzogiorno, delle dimissioni del presidente Francesco Gravina. Notizia del tutto inaspettata per i tifosi, che dopo l’arrivo di Gravina e dei suoi collaboratori nella primavera scorsa avevano visto rilanciate le ambizioni biancocelesti, con un settore giovanile più ampio e competitivo, una formazione maggiore prima in classifica in Promozione, investimenti importanti sulle strutture ed in particolare al centro sportivo Matteotti di via Sampietro dove proprio nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo sistema di illuminazione.

Gravina, imprenditore e dirigente sportivo (era stato anche alla Pro Sesto) ha motivato la sua decisione con divergenze riguardo alle “priorità” del club, in sostanza lui avrebbe voluto ancora più impegno nel fare crescere il vivaio. Nelle ore successivo il direttore generale Marco Proserpio, che rimane al suo posto ha confermato gli impegni di rilancio della società e che la stagione proseguirà ora regolarmente e come da programmi. Le risorse necessarie per continuare, tramite i molti sponsor, sarebbero garantite. Non resta che attendere di capire quale sarà l’impatto dell’assenza di Gravina sulla prima squadra, che dopo la pausa invernale torna in campo oggi pomeriggio a Cerro Maggiore contro l’Aurora Cmc Uboldese; e quali saranno le scelte del club per quanto riguarda il ruolo di nuovo presidente ovvero scelta interna oppure ci sarà un nuovo nome che si aggiungerà all’attuale compagine direttiva?

(foto: Francesco Gravina con Marco Proserpio alla festa di Natale del Fbc Saronno)

22012023