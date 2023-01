x x

SARONNO – Si è spento ieri, mercoledì 25 gennaio, all’età di 91 anni Pietro Ceriani. Imprenditore saronnese, classe 1931, Pietro Ceriani è stato una figura centrale per il territorio, attivo nel campo del commercio sin dalla fine degli anni Cinquanta.

Negli anni Sessanta fonda l’Elettrica Ceriani destinata a diventare una tra le prime aziende distributrici di materiale elettrico nelle province di Varese, Como e Milano con diverse filiali nella zona.

Nel 1974 fonda La Murrina, trasformando una piccola fornace di Murano in un’azienda simbolo di eccellenza, indiscussa protagonista dell’arredo e del design a livello internazionale. Con una visione lungimirante ha aperto numerosi punti vendita monomarca anticipando la formula del franchising e contribuendo a diffondere l’arte italiana del vetro soffiato inserendo i prodotti in prestigiosi progetti nelle principali città del mondo.

Persona semplice con un carattere benevolo e uomo di grandi vedute imprenditoriali, Pietro Ceriani si è sempre distinto per la sua correttezza, stabilendo sinceri rapporti di stima con i suoi dipendenti e collaboratori. Grande lavoratore, è stato attivo e presente in azienda fino all’età di 84 anni, condividendo con la moglie Brunilde e i figli Loredana, Stefano e Simone le sue attività.

Appassionato del suo lavoro, è ricordato anche per la passione per i cavalli e per l’equitazione e per il forte legame con la famiglia che ha avuto un ruolo centrale nella sua vita.

