SARONNO – ROVELLO PORRO – Due amministrazioni comunali pronte a mettersi all’opera per rendere più sicura la viabilità per i ciclisti. Dopo l’incidente mortale costato la vita a Paola Greselin 62enne dipendente dell’ufficio anagrafe del comune di Rovello e amatissima mamma saronnese sia Saronno sia Rovello hanno deciso di mettere in cima alle proprie priorità la messa in sicurezza della stradale.

“Da ciclista ho percorso spesso quella strada in diverse circostanze e sono consapevole delle difficoltà sia per chi pedala sia per chi la percorre in auto. Siamo pronti, come fatto per altri parti della città ad esempio per la ciclabile di via Roma con il Comune di Solaro, a collaborare con le amministrazioni dei comuni limitrofi per trovare una quadra e arrivare il prima possibile alla fase progettuale”.

Un confronto tra Comuni dovrebbe quindi realizzarsi a breve soprattutto se si considera che anche il sindaco di Rovello Porro. Marco Volontè, ha dichiarato di voler attivare, il prima possbile, un tavolo di confronto con la Provincia e il comune di Saronno proprio per affrontare il tema della sicurezza della strada tra Rovello e Saronno per i ciclisti.

Lungo l’arteria negli ultimidue anni si sono registrati ben 2 incidenti mortali costati la vita a due ciclisti oltre alla 62enne saronnese anche al 15enne di Misinto investito nell’ottobre 2020.

