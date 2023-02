La chiusura della campagna elettorale, anzi una festa: sorride Pietro Zappamiglio, candidato al consiglio regionale per Forza Italia alle elezioni del 12 e 13 Febbraio. Come location, il sindaco di Gorla Maggiore ha scelto la sua Valle Olona, la vicina Marnate. E sono arrivati molti sostenitori da tutto il territorio.

Allo Sporting Club Mondodomani un’atmosfera festosa quindi, ma anche l’occasione di fare le ultime riflessioni politiche. Prima con Riccardo Castiglioni speaker di RTL e poi con un saluto di Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia.

«Ho incontrato moltissime persone, ho fatto oltre 4000 km in auto» ha detto Pietro Zappamiglio che pur avendo una solida esperienza di amministratore locale ha fatto tesoro di quanto vissuto in queste settimane, un periodo breve ma intenso. «Qualora sarò eletto avrò una maggiore consapevolezza dei bisogni, voglio fare bene partendo da qui». Nel dialogo con Castiglioni sono emerse tematiche attuali e importanti come l’ambiente su cui l’amministrazione guidata da Zappamiglio ha portato avanti un progetto «tra i più importanti d’Italia, l’unico con analisi epidemiologiche sull’impatto dell’inquinamento di questa zona sulle malattie. Non riguarda solo la discarica, ma anche la presenza di traffico. Un progetto fatto a più mani dove uno dei partner principali è l’istituto Mario Negri di Milano, c’è anche la partecipazione di Ats Insubria, Arpa Lombardia, la Provincia di Varese e in primis del Comune di Gorla Maggiore». Poi la questione energia: «Uno dei contenuti che abbiamo voluto mettere a tema in questa campagna elettorale è stato quello dell’indipendenza energetica della provincia di Varese, che non vuole essere solamente una provocazione ma veramente un progetto che parte dal ruolo fondamentale che potrebbe avere Regione Lombardia. Mettere a terra le cosiddette comunità energetiche, fare degli impianti di energia rinnovabile e lo sviluppo di una comunità energetica in ogni comune della Lombardia fino ad arrivare a essere sempre più indipendenti dalle fonti fossili».

Alla serata di chiusura della campagna c’erano appunto molti amministratori della Valle Olona di ieri e oggi, imprenditori, diverse categorie insomma e non mancavano i giovani ai quali si è rivolto con particolare forza il candidato: «Ho incontrato dei ragazzi che votavano per la prima volta. Mi hanno chiesto “Ma qual è il motivo per cui uno come te che fa l’ingegnere, ha un bel lavoro, rinuncia a un pezzo della sua carriera per fare politica?” Io ho risposto “Ma perché voi giovani invece non pensate di fare politica con me”» .