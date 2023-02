x x

CARONNO – Ventitreesima giornata di campionato, al Comunale di Caronno Pertusella la Caronnese ospita il Seregno. Dopo l’amara sconfitta di domenica scorsa a Venegono Superiore, cerchiamo di non abbatterci e restare sul pezzo, per svoltare la nostra stagione.

Antonio Palo: “Non dare nulla per scontato”

Così il nostro tecnico in vista della partita di domenica: “Ai ragazzi ho chiesto di non dare nulla per scontato, perché il campionato è tutt’altro che finito. Vedo una squadra viva, che ha voglia di riscattarsi dopo alcune partite dove abbiamo fatto bene ma è mancato il risultato. La strada è quella giusta, ora come ora ci mancano solo i tre punti che credo ci meritiamo. Purtroppo anche domani abbiamo delle assenze importanti, ma come a Venegono chi verrà chiamato in causa darà il massimo”.

Alla scoperta del Seregno

Tredicesimo in campionato con 26 punti (due in meno a causa delle penalizzazioni decise dalla Federazione), il Seregno è la prima squadra all’interno della zona playout. Al Ferruccio i brianzoli vinsero un match sporco, da allora tanto è cambiato. Anche gli Azzurri hanno vissuto una rivoluzione tecnica, che ha portato in panchina Stefano Di Gioia. E la squadra è cambiata, ma in serie positiva da quattro turni.

I convocati della Caronnese

Portieri: De Luca Filippo, Indelicato Daniele.

Difensori: Cosentino Matteo, Curci Alessandro, Galletti Andrea, Pandini Simone.

Centrocampisti: Cerreto Paolo, Cretti Mattia, Diatta Papa Bakary, Gini Tommaso, Mollica Diego, Myrtollari Kostantinos, Piraccini Luca, Tunesi Mattia.

Attaccanti: Agello Stefano, Anane Emmanuel, Austoni Filippo, Braidich Dario, Corno Federico, Duguet Gilles.