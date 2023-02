UBOLDO – Ladri in azione l’altra sera a Uboldo: è successo in una casa che si affaccia sulla trafficata via 4 novembre, quando è rincasato poco dopo le 20 il proprietario ha trovato tutto a soqquadro. Per entrare i malviventi hanno forzato la porta finestra, dopo avere “scalato” la facciata dello stabile sino al secondo piano.

Vicenda della quale si è parlato in queste ore anche sui social, con tante manifestazioni di solidarietà nei confronti del derubato. Al derubato non è rimasto altro che prendere atto dell’accaduto e presentare una denuncia contro ignoti, da quantificare l’entità del danno e della refurtiva.

(foto: il particolare di una immagine pubblicata sui social, della casa che è stata presa di mira dai ladri; per entrare hanno forzata la porta finestra)

11022023