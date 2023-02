SARONNO – Il sindaco Augusto Airoldi, gli assessori Francesca Pozzoli e Gabriele Musaro, i campioni di casa Lorenzo Perini e Giuseppe Rosafio, talenti cittadini come Edoardo Lurascchi e Giorgia Marcomin e tanti curiosi: nessuno ha voluto mancare stamattina, sabato 11 febbraio, all’allenamento di Marcell Jacobs che è tornato a Saronno.

Il campione è arrivato intorno alle 11,30 quando il suo team ha allestito il Paladozio per gli allenamenti dedicati a testare i tempi di reazione. Prima però il saluto con le autorità cittadine e con Giuseppe Rosafio campione lo scorso ottobre ai campionati assoluti indoor. Jacobs ha anche firmato autografi dai cinesini al banner dell’atletica Parabiago.

Quindi spazio al riscaldamento con gli occhi di una sessantina di persone in balconata incollati sul campione fino a quando sono iniziate le ripetute ed allora sono arrivate decine di flash e telefonini. Presenti anche alcuni fotografi sportivi. Grande soddisfazione e impegno per l’Osa Saronno che, presenti anche i due vicepresidenti Tiziano Sala e Maurizio Perini, esattamente come nelle giornata di giovedì ha organizzato al meglio per fornire la giusta assistenza al campione.

