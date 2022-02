Il campione olimpico Marcell Jacobs ripara le sue magiche scarpe… a Saronno

Il #calzolaiomax si è messo subito al lavoro ed ha realizzato un simpatico video su TikTok

SARONNO – Marcell Jacobs ripara le sue magiche scarpe… a Saronno, e c’è il simpatico video su TikToK: lo hanno “gradito” già in più di settantamila. Insomma, subito un grande successo pure sui social.

Lamont Marcell Jacobs è l’italiano campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi olimpici in Giapponeed è stato il secondo italiano nella storia ad andare sotto i 10 secondi sui 100 metri piani. Nato in Texas da madre italiana e padre texano, è cresciuto a Desenzano del Garda nel Bresciano.

Al #calzolaiomax di Saronno ha scritto il campione olimpico, per chiedergli di sistemargli le scarpe, e Max ha realizzato un piccolo ma simpaticissimo video su TikTok per ricreare in bottega, con le scarpe e l’audio originale, la mitica gara di Jacobs, quella che la scorsa estate a Tokyo gli era valsa la medaglia d’oro.

