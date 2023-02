SARONNO – Non è una novità che il Paladozio sia un punto di riferimento per l’atletica italiana indoor ma certo la presenza oggi, giovedì 9 febbraio di Marcel Jacobs è stata un bel traguardo per l’impianto saronnese di via Biffi.

Il velocista ed ex lunghista italiano, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, campione mondiale indoor dei 60 metri piani a Belgrado 2022 e campione europeo dei 100 metri piani a Monaco di Baviera 2022 ha utilizzato la pista saronnese al centro quest’estate di un intervento di manutenzione che l’ha resa una delle più performanti a disposizione degli atleti azzurri.

Del resto anche Lorenzo Perini, campione dell’aeronautica prima e dell’Osa Saronno ora, e la fidanzata Luminosa Bogliolo ostacolista italiana, attuale primatista nazionale dei 100 metri ostacoli si sono allenati e si allenano nell’impianto di via Biffi.

Una soddisfazione anche per l’Osa Saronno, la società di atletica che da sempre garantisce una buona gestione dell’impianto offrendo agli atleti il giusto sostegno per gestire al meglio i propri allenamenti indoor.

