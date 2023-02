x x

SARONNO – L’allenatore del Fbc Saronno, Danilo Tricarico, ha festeggiato ieri le sue prime trecento panchine in prima squadra: al timone del suo Saronno, primo in classifica in Promozione, ha pareggiato 2-2 in casa col Morazzone, raggiungendo così il traguardo degli undici risultati positivi consecutivi.

Tricarico, classe 1982, è stato tra l’altro tecnico della Tritium in serie D. Ha guidato anche la Rhodense in Promozione, e la Casatese fra Eccellenza e serie D.

Risultati della 19′ giornata del campionato di Promozione lombardo: Amici dello Sport-Besnatese 0-2; Fbc Saronno-Morazzone 2-2; Ispra-Baranzatese 0-0; Lentatese-Aurora Cmc Uboldese 0-2; Mariano-Base 96 2-0; Meda-Accademia Inveruno 3-1; Solese-Valle Olona 0-1; Solaro-Esperia Lomazzo 0-0

Classifica: Fbc Saronno 46; Base 96 37; Meda 36; Baranzatese 33; Universal Solaro e Valle Olona 31; Esperia Lomazzo 30; Besnatese 27; Lentatese 24; Mariano 23; Ispra 22; Accademia Inveruno e Amici dello Sport 21; Morazzone 20; Aurora Cmc Uboldese e Solese 14.

(foto Andrea Elli/Fbc Saronno: l’allenatore Danilo Tricarico)

