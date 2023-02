x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Rari Nantes Saronno.

Il 4 e 5 febbraio si è svolto in Portogallo il 13° Meeting internazionale di Povoa de Varzim. La cittadina a nord di Oporto ha ospitato l’importante trofeo di nuoto in una cornice di 56 squadre partecipanti, provenienti dal Portogallo, dalla Spagna e dall’Italia.

La Rari Nantes Saronno ha partecipato con 19 atleti, accompagnati dai coach Leonardo Sanesi ed Elena Tescola. Insieme a loro, altre due squadre italiane: gli amici della Canottieri Milano e del Team Lombardia.

Successo su tutta la linea: gli atleti hanno dimostrato, ancora una volta, di essere un grande e affiatato gruppo, le prestazioni decisamente soddisfacenti e, alcune, di livello assoluto; su tutte il 200 farfalla di Eleni Moia che, nonostante la giovane età, ottiene il pass per i Campionati Italiani Assoluti della prossima primavera.

Diversi problemi organizzativi e ripetute carenze sotto il profilo della comunicazione da parte dell’entourage del meeting, non hanno scoraggiato i tecnici né tantomeno gli atleti che, anzi, hanno guadagnato un invidiabile numero di record personali, qualificazioni in finale e podi.

Il bottino finale porta la Rari Nantes Saronno fino al 4° posto della classifica generale, dietro solo alla Selezione Nuotatori Galiziana, allo squadrone di Oporto e al Braga.

Tornati in Italia gli atleti volgeranno la preparazione ai Campionati Regionali di fine febbraio con molte certezze in più per quanto riguarda la prestazione e con la solita, solida convinzione di essere un grande gruppo.

