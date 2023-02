x x

SARONNO – Prosegue la serie di incidenti sul lavoro nelle ditte della zona del Saronnese. Dopo quello, piuttosto grave, avvenuto l’altro giorno proprio a Saronno; oggi sono stati tre gli interventi delle ambulanze in altrettante aziende locali.

Chiamata al 112 alle 15.20 da Solaro, ovvero da una ditta di corso Europa, per un infortunio. E’ stato soccorso un uomo di 58 anni, sul posto l’ambulanza della Croce rossa di Misinto ed una pattuglia della polizia locale. Il cinquantettenne non è apparso in gravi condizioni, è stato comunque trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Garbagnate Milanese per gli accertamenti medici del caso.

Episodio simile alle 8.50 in una ditta di via Caduti della Liberazione a Uboldo: sul posto, per un 49enne, l’auto-infermieristica e l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, oltre ai carabinieri. L’uomo è stato infine ricoverato all’ospedale di Legnano. non è apparso in pericolo di vita.

A Origgio alle 11 in via dell’Industria invece intervento del Sos Uboldo per un malore in ditta: un 58enne è stato portato all’ospedale di Saronno, in condizioni non gravi.

Malore in ditta anhe a Rovello Porro, in un plesso aziendale di via Petrarca dove oggi alle 9.20 è accorsa l’ambulanza del Sos Appiano per soccorrere una donna di 54 anni, trasportata quindi all’ospedale di Tradate. Al momento del ricovero non è apparsa in pericolo di vita.

